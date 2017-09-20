Борис Джонсон призвал Китай оказать давление на КНДР

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал Пекин оказать давление на Пхеньян путем выполнения санкций Совета Безопасности ООН.

Как сообщили в постоянном представительстве Соединенного Королевства при всемирной организации, проблематика ситуации вокруг КНДР обсуждалась на встречах министра с главами внешнеполитических ведомств КНР Ван И и Японии Таро Коно.

"Китай может сыграть крайне важную роль и способен оказать уникальное экономическое влияние на Северную Корею. На его долю приходится более 90% внешнего торгового оборота КНДР, включая поставки нефти, что ставит их [китайские власти] в идеальное положение для оказания давления на Ким Чен Ына, которое он почувствует", - заявил Джонсон после переговоров.

Британский министр напомнил, что 11 сентября Совет Безопасности ввел в отношении КНДР "самые суровые санкции ООН в XXI веке". "Теперь нужно добиться их выполнения", - подчеркнул он.