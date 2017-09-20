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Армения объявит недействительными протоколы об установлении дипотношений с Турцией

Международная панорама
20 сентября, 1:41 дата обновления: 20 сентября, 1:51 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Президент республики Серж Саргсян заявил, что "руководство Турции ошибается, если полагает, что может бесконечно удерживать эти документы в заложниках и ратифицировать их по удобному лишь ему поводу"

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Армения намерена к весне 2018 года объявить недействительными протоколы об установлении дипломатических отношений с Турцией и о принципах этих отношений, подписанные в 2009 году, однако до сих пор не ратифицированные. Об этом заявил президент республики Серж Саргсян, выступая во вторник в рамках общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"В условиях, когда по их реализации уже длительное время отсутствуют какие-либо позитивные сдвиги, Армения объявит эти протоколы недействительными, - предупредил Саргсян. - Мы вступим в весну 2018 года без этих, как, к сожалению, показал опыт, пустых протоколов". "Мы никогда не использовали признание геноцида армян 1915 года в Османской империи в качестве предварительного условия для нормализации двусторонних отношений Армении и Турции", - напомнил президент. - Более того, именно благодаря инициированному Арменией процессу в 2009 году были заключены Цюрихские протоколы".

"Эти документы до сих пор не ратифицированы и нашли место в темных столах официальной Анкары", - сказал руководитель Армении. По его словам, "правительство Турции выдвигает для их ратификации абсурдные оговорки, которые отнюдь не вытекают из буквы и духа протоколов".

По убеждению Саргсяна, "руководство Турции ошибается, если полагает, что может бесконечно удерживать эти документы в заложниках и ратифицировать их по удобному лишь ему поводу". "Переговоры вокруг протоколов велись в современных условиях, для нахождения решения имеющихся проблем", - считает Саргсян. "Тем не менее Армения по-прежнему убеждена, что любые два соседствующих государства обязаны создать установить и поддерживать нормальные отношения с тем, чтобы обсуждать все возможные разногласия и находить их решения", - подтвердил руководитель республики.

Саргсян на Генассамблее сообщил, что Армения намерена в 2018 году выступить с инициативой о предупреждении преступления геноцида. "В следующем году семья Объединенных Наций отметит 70-летие принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - отметил Саргсян. Он сообщил, что "по этому поводу Армения выступит с новой инициативой".

"Мы приглашаем всех присоединиться к нам и поддержать эту инициативу", - сказал президент, не раскрыв деталей.

С трибуны ООН Саргсян выразил благодарность странам, которые признали и осудили геноцид армян 1915 года в Османской империи.

 

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Саргсян, Серж Азатович
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