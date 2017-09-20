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ВОЗ осудила атаки на учреждения здравоохранения и медперсонал в Сирии

Международная панорама
20 сентября, 1:32 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 20, сентября. /ТАСС

В организации призвали все стороны конфликта воздержаться от нападений на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру

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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с осуждением атак на объекты здравоохранения в сирийских провинциях Идлиб и Хама. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Питер Салама заявил во вторник вечером, что согласно сообщениям партнеров этой организации в Сирии, в результате таких атак 19 сентября были "убиты и ранены медицинские работники", и "нарушено предоставление услуг здравоохранения тысячам людей".

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"Согласно сообщениям местных партнеров ВОЗ, несколько машин скорой помощи и больниц в провинции Идлиб подверглись авиаударам в течение нескольких часов, - отметил Салама.- Все три больницы - в районах Кафр Набл, Хан-Шейхун и Хейш - больше не функционируют".

Отмечается, что в Хейше убит один медицинский работник и еще один тяжело ранен. В провинции Хама близ города Атшан, "по сообщениям, были убиты два фельдшера во время атаки, которая уничтожила две машины скорой помощи".

Салама напомнил, что ВОЗ "задокументировала вызывающие доверие сообщения о почти 100 атаках на работников здравоохранения и объекты в нынешнем году и от двух до семи атаках в 2016 году". Он призвал "все стороны конфликта воздержаться от нападений на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, как того требует международное гуманитарное право".

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