Узбекистан выступил за расширение Совбеза ООН

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Узбекистан выступает за поэтапное реформирование ООН, которая должна играть большую роль в системе международных отношений.
Об этом во вторник заявил на пленарном заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"Узбекистан выступает за поэтапное реформирование ООН, в соответствии с реалиями современности необходимо расширить ее Совет Безопасности", - сказал президент. По его словам, это позволит организации играть большую роль в системе международных отношений.
Мирзиёев отметил, что Узбекистан продолжит тесное партнерство со структурами организации. "Мы твердо намерены следовать дорожной карте, разработанной по итогам недавнего визита в Узбекистан генсека ООН Антониу Гутерриша", - сказал президент.