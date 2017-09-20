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Узбекистан выступил за расширение Совбеза ООН

Международная панорама
20 сентября, 1:32 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

По словам Шавката Мирзиёева, такая мера позволит организации играть большую роль в системе международных отношений

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Узбекистан выступает за поэтапное реформирование ООН, которая должна играть большую роль в системе международных отношений.

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Об этом во вторник заявил на пленарном заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Узбекистан выступает за поэтапное реформирование ООН, в соответствии с реалиями современности необходимо расширить ее Совет Безопасности", - сказал президент. По его словам, это позволит организации играть большую роль в системе международных отношений.

Мирзиёев отметил, что Узбекистан продолжит тесное партнерство со структурами организации. "Мы твердо намерены следовать дорожной карте, разработанной по итогам недавнего визита в Узбекистан генсека ООН Антониу Гутерриша", - сказал президент.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Гутерриш, Антониу Мирзиёев, Шавкат Миромонович
Страны
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