Узбекистан выступил за расширение Совбеза ООН

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Узбекистан выступает за поэтапное реформирование ООН, которая должна играть большую роль в системе международных отношений.

Об этом во вторник заявил на пленарном заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Узбекистан выступает за поэтапное реформирование ООН, в соответствии с реалиями современности необходимо расширить ее Совет Безопасности", - сказал президент. По его словам, это позволит организации играть большую роль в системе международных отношений.

Мирзиёев отметил, что Узбекистан продолжит тесное партнерство со структурами организации. "Мы твердо намерены следовать дорожной карте, разработанной по итогам недавнего визита в Узбекистан генсека ООН Антониу Гутерриша", - сказал президент.