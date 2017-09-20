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Великобритания, Нидерланды и США потребовали реформирования Совета по правам человека ООН

Международная панорама
20 сентября, 1:37 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

В совместном заявлении трех стран отмечается, что в его состав избираются "серийные нарушители" прав человека

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Великобритания, Нидерланды и Соединенные Штаты потребовали во вторник проведения срочных реформ Совета по правам человека ООН (СПЧ) под предлогом того, что в его состав избираются "серийные нарушители" прав человека. Совместное заявление трех стран было распространено по итогам заседания с участием постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, а также голландского министра иностранных дел Берта Кундерса и главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

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"Мы согласились в необходимости срочного реформирования Совета для того, чтобы сохранить его статус защитника прав человека", - подчеркивается в коммюнике. В нем утверждается, что СПЧ "не может функционировать, если в него постоянно пускают серийных нарушителей прав человека". "Мы должны добиваться проведения реформ, которые позволят поощрять права человека по всему миру и обеспечить, что основной правозащитный орган ООН оправдывает свое название", - заявили Хейли, Кундерс и Джонсон. Они призвали другие государства - члены ООН начать работу над реформой СПЧ уже в этом году.

14 марта журнал Foreign Policy сообщил, что США могут покинуть Совет ООН по правам человека, если его руководство не начнет реформу подотчетных структур. Издание привело выдержки из письма госсекретаря Рекса Тиллерсона правозащитным учреждениям, в котором утверждается, что в Вашингтоне скептически относятся к членству "в организации, в которой состоят такие государства, как Китай, Египет и Саудовская Аравия". Позднее на регулярном брифинге для журналистов исполняющий обязанности начальника пресс-службы ведомства Марк Тонер отказался комментировать переписку Тиллерсона, отметив, что видел статью Foreign Policy.

В том же месяце США отказались от участия в проходивших в СПЧ дебатах о ситуации на оккупированных Израилем палестинских территориях. Как заявила тогда Никки Хейли, дискуссии по этой теме подрывают авторитет этой структуры ООН, так как позволяют странам "отвлечься от собственных нарушений (прав человека) и сбиться на антиизраильскую пропаганду".

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Персоны
Хейли, Никки Джонсон, Борис Тиллерсон, Рекс
Страны
США Китай Египет Израиль Нидерланды Великобритания Саудовская Аравия
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