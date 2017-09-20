Полиция Австралии предупредила о вероятном крупном теракте в стране

СИДНЕЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Крупный теракт ожидается в Австралии. С таким предупреждением выступил в среду заместитель комиссара полиции Нового Южного Уэльса Марк Мердок, который возглавляет работу антитеррористического подразделения полиции самого густонаселенного австралийского штата, где расположен крупнейший город страны Сидней.

"Мне не хочется это говорить, но это [крупный теракт] произойдет, он неизбежен", - заявил Мердок в интервью газете Daily Telegraph. "Несмотря на все, что было нами сделано, несмотря на всю хорошую работу правоохранительных органов и разведки, не желая сеять ненужные страхи в обществе, я вынужден признать, что это произойдет", - добавил высокопоставленный полицейский.

По его словам, одной из главных проблем работы антитеррористических подразделений полиции и спецслужб является невозможность предотвращать использование радикальными группировками интернета и соцсетей для вербовки молодежи. "Мы можем решать только те проблемы, которые нам известны, но не те, о которых мы не знаем, и здесь кроется основная опасность", - признал Мердок.