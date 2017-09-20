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Манафорт потребовал от минюста США расследовать данные о его прослушивании

Международная панорама
20 сентября, 2:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС

Экс-руководитель избирательного штаба Трампа направил ходатайство главному инспектору минюста, выполняющему роль надзорного органа ведомства

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа - Пол Манафорт потребовал от министерства юстиции провести расследования данных о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало его до всеобщих выборов в США, состоявшихся в ноябре прошлого года, и после них. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Манафорта Джейсона Мэлони.

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Последний направил ходатайство главному инспектору минюста, выполняющему роль надзорного органа ведомства. Мэлони, слова которого приводит агентство, попросил "предать гласности результаты перехвата [телефонных разговоров, бесед и переписки по электронной почте] Манафорта и любых неамериканцев, чтобы заинтересованные стороны могли прийти к тому же заключению, что и минюст: ничего предосудительного совершено не было".

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, прослушивание встреч и телефонных разговоров Манафорта велось на основании санкции суда и Закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA). ФБР установило слежку после того, как в 2014 году начало расследование деятельности консалтинговых фирм, оказывавших услуги одной из украинских политических партий. Часть перехваченных бесед Манафорта была в этом году передана команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ходе предвыборной кампании в США 2016 года, уточнили источники CNN.

Телекомпания отмечала, что прослушивание продолжалось до тех пор, пока президент Трамп не прекратил общение с экс-руководителем своего избирательного штаба в этом году.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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