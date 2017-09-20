Манафорт потребовал от минюста США расследовать данные о его прослушивании

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа - Пол Манафорт потребовал от министерства юстиции провести расследования данных о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало его до всеобщих выборов в США, состоявшихся в ноябре прошлого года, и после них. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Манафорта Джейсона Мэлони.

Последний направил ходатайство главному инспектору минюста, выполняющему роль надзорного органа ведомства. Мэлони, слова которого приводит агентство, попросил "предать гласности результаты перехвата [телефонных разговоров, бесед и переписки по электронной почте] Манафорта и любых неамериканцев, чтобы заинтересованные стороны могли прийти к тому же заключению, что и минюст: ничего предосудительного совершено не было".

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, прослушивание встреч и телефонных разговоров Манафорта велось на основании санкции суда и Закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA). ФБР установило слежку после того, как в 2014 году начало расследование деятельности консалтинговых фирм, оказывавших услуги одной из украинских политических партий. Часть перехваченных бесед Манафорта была в этом году передана команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ходе предвыборной кампании в США 2016 года, уточнили источники CNN.

Телекомпания отмечала, что прослушивание продолжалось до тех пор, пока президент Трамп не прекратил общение с экс-руководителем своего избирательного штаба в этом году.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.