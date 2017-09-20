МИД Японии: резолюции СБ ООН о санкциях в отношении КНДР должны соблюдать все

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно оказывать постоянный нажим на Пхеньян с тем, чтобы добиться прекращения ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом заявил во вторник на брифинге в штаб-квартире ООН пресс-секретарь МИД Японии Норио Маруяма.
"Нам необходимо оказывать новый нажим на Северную Корею", - подчеркнул он.
На вопрос о том, идет ли речь о новых санкциях в отношении Пхеньяна, он отметил, что речь идет о полном выполнении положений уже принятых резолюций Совета Безопасности ООН. "Все страны должны выполнять положения этих резолюций", - подчеркнул он.
По словам пресс-секретаря МИД Японии, ситуацию на Корейском полуострове премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсуждал на встрече с лидерами африканских стран, в беседах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдаллой II, а также с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Как отметил Норио Маруяма, Япония поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выработанный в июле 2015 года Ираном и "шестеркой" мировых держав (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией), который предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом в обмен на обязательство Тегерана ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.
"Премьер-министр Японии заявил, что Япония поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий и ожидает, что Иран будет выполнять его, - заявил пресс-секретарь МИД Японии. - Со своей стороны президент Ирана Хасан Роухани заявил, что будет соблюдать СВПД и никогда от него не откажется".