Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Японии: резолюции СБ ООН о санкциях в отношении КНДР должны соблюдать все

Международная панорама
20 сентября, 2:53 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

По словам пресс-секретаря МИД Японии, речь идет о полном выполнении положений уже принятых резолюций Совета Безопасности ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно оказывать постоянный нажим на Пхеньян с тем, чтобы добиться прекращения ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом заявил во вторник на брифинге в штаб-квартире ООН пресс-секретарь МИД Японии Норио Маруяма.

"Нам необходимо оказывать новый нажим на Северную Корею", - подчеркнул он.

Читайте также новости по теме:
Генассамблея ООН - 2017
© Александр Щербак/ТАСС

Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы

Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества

Макрон: Парижское соглашение по климату не будет пересмотрено

На вопрос о том, идет ли речь о новых санкциях в отношении Пхеньяна, он отметил, что речь идет о полном выполнении положений уже принятых резолюций Совета Безопасности ООН. "Все страны должны выполнять положения этих резолюций", - подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря МИД Японии, ситуацию на Корейском полуострове премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсуждал на встрече с лидерами африканских стран, в беседах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдаллой II, а также с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Как отметил Норио Маруяма, Япония поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выработанный в июле 2015 года Ираном и "шестеркой" мировых держав (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией), который предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом в обмен на обязательство Тегерана ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

"Премьер-министр Японии заявил, что Япония поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий и ожидает, что Иран будет выполнять его, - заявил пресс-секретарь МИД Японии. - Со своей стороны президент Ирана Хасан Роухани заявил, что будет соблюдать СВПД и никогда от него не откажется".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Роухани, Хасан Нетаньяху, Биньямин
Страны
США КНДР Иран Япония Россия Франция Израиль Германия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН
3
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
4
Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 для iPad и iPhone
5
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
6
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама