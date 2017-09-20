Президент Эстонии: участие ООН необходимо для решения проблемы миграции

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Глобальные перемены климата стали причиной нерегулируемой миграции, и справиться с этими проблемами можно только при участии ООН. Такое мнение высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, выступая во вторник в рамках общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Если мы хотим заняться первопричинами миграции, мы должны заняться изменением климата, и этот вопрос стал определяющим вопросом нашего времени", - сказала она.

"Общие усилия по борьбе с изменением климата в глобальном масштабе невозможны без координирующей роли ООН и платформы, которую предлагает Рамочная конвенция ООН об изменении климата", - убеждена Кальюлайд.

Глобальный подход и координирующая роль ООН необходимы и в сфере борьбы с терроризмом, полагает эстонский президент. "Терроризм, взяв начало в разочаровании, досаде людей в связи с недееспособностью государств, расползся по всему миру. Ключ к успешной борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом предполагает сотрудничество на всех уровнях - национальном, региональном и глобальном", - заявила она.

"Для того, чтобы успешно преодолеть все вышеупомянутые проблемы, нам нужна сильная Организация Объединенных Наций. Эстония поддерживает повестку реформы ООН Генерального секретаря [Антониу Гутерриша]", - резюмировала Керсти Кальюлайд.

В понедельник Гутерриш во время выступления в нью- йоркской штаб-квартире ООН признал, что одной из наиболее серьезных проблем, затрудняющих работу организации, является бюрократия. Он заявил о готовности работать над совершенствованием ООН.