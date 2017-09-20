Тиллерсон считает активным диалог с Россией по минским соглашениям

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. США ведут активный диалог с Россией по урегулированию на Украине на основе минских соглашений. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы обсудили ситуацию на Украине. Сейчас мы взаимодействуем по поводу того, как двинуть этот процесс [урегулирования] вперед. Как вы знаете, этот процесс буксует уже несколько лет.

"Мы по-прежнему привержены целям минских соглашений, по которым ведем активный диалог", - отметил Тиллерсон.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был согласован на саммите в столице Белоруссии 12 февраля 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины в "нормандском формате" и подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине. Документ, получивший поддержку СБ ООН, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, обмен пленными на основе принципа "всех на всех", реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей" и другое.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.