Тиллерсон заявил, что РФ и США работают над поиском сфер взаимодействия в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия работают над поиском сфер взаимодействия в Сирии, кроме того, обе страны сконцентрированы на разгроме террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник в интервью телеканалу Fox News.

"Мы знаем, какие вопросы являются на сегодняшний день наиболее значительными: мы продолжаем искать сферы взаимодействия, сферы, представляющие интерес для обеих стран, в Сирии. Мы сконцентрированы на разгроме ИГ в Сирии, стабилизации [ситуации в стране]", - сказал он.

"Мы хотим быть уверены, что гражданская война не начнется вновь. <...> У нас общие задачи, однако иногда разная тактика их выполнения. У нас разные интересы, однако мы над многим серьезно работаем в Сирии", - добавил госсекретарь США.

Во вторник на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам российского министра, ситуации в Сирии во время дискуссий было уделено особое внимание.