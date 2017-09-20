Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон заявил, что РФ и США работают над поиском сфер взаимодействия в Сирии

Международная панорама
20 сентября, 2:43 дата обновления: 20 сентября, 3:01 UTC+3

По его словам, обе страны сконцентрированы на разгроме террористической группировки "Исламское государство"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия работают над поиском сфер взаимодействия в Сирии, кроме того, обе страны сконцентрированы на разгроме террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник в интервью телеканалу Fox News.

Читайте также новости по теме:
Кризис в Сирии
© REUTERS/ Rodi Said

Госдеп: США не соревнуются с РФ в борьбе с ИГ в Сирии

В ООН начинаются общие прения Генассамблеи

Делегация России на сессии ООН: комиссия по Сирии намеренно вводит мир в заблуждение

"Мы знаем, какие вопросы являются на сегодняшний день наиболее значительными: мы продолжаем искать сферы взаимодействия, сферы, представляющие интерес для обеих стран, в Сирии. Мы сконцентрированы на разгроме ИГ в Сирии, стабилизации [ситуации в стране]", - сказал он.

"Мы хотим быть уверены, что гражданская война не начнется вновь. <...> У нас общие задачи, однако иногда разная тактика их выполнения. У нас разные интересы, однако мы над многим серьезно работаем в Сирии", - добавил госсекретарь США.

Во вторник на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам российского министра, ситуации в Сирии во время дискуссий было уделено особое внимание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН
3
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
4
Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 для iPad и iPhone
5
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
6
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама