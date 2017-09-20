Тиллерсон заявил, что РФ и США работают над поиском сфер взаимодействия в Сирии

У игрока клуба НХЛ "Нью-Джерси" Бойла диагностировали лейкемиюСпорт 20 сентября, 3:05
Тиллерсон убежден, что ситуация с дипмиссиями РФ и США стабилизироваласьМеждународная панорама 20 сентября, 2:32
Лавров: Россия заинтересована в возвращении к нормальным отношениям с СШАПолитика 20 сентября, 2:08
Жертвами землетрясения в Мексике стали не менее 134 человекПроисшествия 20 сентября, 1:56
В Мексике в результате землетрясения погибли не менее 79 человекПроисшествия 20 сентября, 1:02
МИД заявил о готовности Москвы к встречным шагам, если Лондон скорректирует политику по РФПолитика 20 сентября, 0:58
Четыре гола Месси позволили "Барселоне" разгромить "Эйбар" в чемпионате ИспанииСпорт 20 сентября, 0:52
Макрон назвал жену опорой и частью самого себяОбщество 20 сентября, 0:52
"Спартак" сыграет с "Кубанью" в матче Кубка России по футболуСпорт 20 сентября, 0:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия работают над поиском сфер взаимодействия в Сирии, кроме того, обе страны сконцентрированы на разгроме террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник в интервью телеканалу Fox News.
"Мы знаем, какие вопросы являются на сегодняшний день наиболее значительными: мы продолжаем искать сферы взаимодействия, сферы, представляющие интерес для обеих стран, в Сирии. Мы сконцентрированы на разгроме ИГ в Сирии, стабилизации [ситуации в стране]", - сказал он.
"Мы хотим быть уверены, что гражданская война не начнется вновь. <...> У нас общие задачи, однако иногда разная тактика их выполнения. У нас разные интересы, однако мы над многим серьезно работаем в Сирии", - добавил госсекретарь США.
Во вторник на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам российского министра, ситуации в Сирии во время дискуссий было уделено особое внимание.