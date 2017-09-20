СМИ: экс-президент Бразилии Лула да Силва в седьмой раз стал обвиняемым по уголовному делу

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /ТАСС/. Бразильский судья Валлисней Оливейра удовлетворил запрос Федеральной прокуратуры республики, которая ранее потребовала предъявить новые обвинения в коррупции экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.
По версии следствия, бывший глава государства брал взятки с представителей автомобильной промышленности в обмен на лоббирование инициатив, которые благоприятствовали развитию отрасли. В частности, речь идет о налоговых льготах для производителей транспортных средств. Согласно бразильскому законодательству, окончательное решение о предъявлении обвинений по запросу прокуратуры должен был принять суд.
В настоящее время Лула да Силва проходит обвиняемым по еще шести уголовным делам. 12 июля суд вынес вердикт по одному из них, признав экс-президента виновным в коррупции и отмывании денег и приговорив его к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Ему также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет. На время рассмотрения апелляции, которую подал политик, он будет оставаться на свободе.
По данным социологических опросов, несмотря на коррупционные скандалы, экс-глава государства пользуется высокой популярностью как возможный кандидат в президенты на выборах 2018 года.