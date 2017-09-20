Тиллерсон отметил постоянный диалог с Россией и ее роль в урегулировании проблемы КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. США ведут постоянный диалог с Россией и Китаем, признавая их важную роль в содействии прекращению ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Он назвал правильной постановку вопроса о том, что нынешний курс Пхеньяна "неизбежно ведет к его еще большей изоляции". "Более жесткие санкции были наложены [на КНДР], и, как мы полагаем на основании изучения предварительных признаков, эти санкции достигают эффекта", - считает госсекретарь США.
"В конце концов нам потребуется помощь соседних государств в регионе", - отметил Тиллерсон, упомянув конкретно Японию и Южную Корею. "Мы также ведем постоянный диалог с Китаем и Россией, потому что именно они способны сыграть очень важную роль в этом и донести [до Пхеньяна] послание международного сообщества о том, что их программу нужно остановить и приступить к переговорам о будущем Северной Кореи".
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.