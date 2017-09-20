Telegraph: Нидерланды возьмут на себя все расходы по суду над виновными в крушении MH17

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ГААГА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов начнет со следующего года выделять средства на организацию судебного процесса над виновными в крушении Boeing на Украине в 2014 году. Об этом сообщила в среду газета The Telegraph.
По данным издания, "в бюджете министерства безопасности и юстиции на эти цели в следующем году зарезервировано €9 млн". Определенные суммы, исчисляемые миллионами долларов, запланированы к расходам и в дальнейшем, вплоть до 2023 года.
В поясняющем документе ведомства отмечается, что Нидерланды берут на себя все расходы по организации процесса и оплате деятельности государственного обвинителя. Финансирование из внешних источников является нежелательным, уверены в министерстве, "поскольку необходимо избегать любых действий, которые могут быть восприняты в качестве попытки повлиять на независимость суда". Кроме того, ведомство возьмет на себя все расходы по защите свидетелей, "чтобы избежать необходимости делиться конфиденциальной информацией о данной программе".
Ранее король Нидерландов Виллем-Александер заявил, что Амстердам несет ответственность за то, чтобы справедливость восторжествовала для родственников жертв крушения, и чтобы виновные в трагедии были наказаны.
Пассажирский самолет "Boeing-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, две третьих из которых являлись подданными Нидерландов.
Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июле ее эксперты приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми будет проходит в Нидерландах по голландским законам.