Президент Боливии предложил ввести универсальное гражданство для всех жителей Земли

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес считает, что проблема нелегальной иммиграции должна быть решена с помощью введения единого или "универсального" гражданства для всех жители Земли. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в рамках общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН.
"Боливия осуждает строительство стен и разработку законов, которые направлены на то, чтобы сделать миграцию преступлением. Для этого мы предлагаем создание универсального гражданства. Истоки нынешнего социального и миграционного кризиса - в миропорядке, который ради погони за выгодой и потреблением провоцирует насилие, способствует возникновению неравенства и разрушает мать-землю. Нельзя возлагать на мигранта ответственность за экономический кризис или нестабильность", - сказал Моралес.
По его словам, нельзя допускать, чтобы к мигрантам относились как к преступникам. "Ни один мигрант не является нелегальным. Некоторые правительства не пытаются избавиться от структурных причины этого феномена - войн, последствий климатических изменений или экономической асимметрии между государствами. А лишь объявляют о новых ограничениях в своей миграционной политике, массовых депортациях и строительстве стен", - добавил президент Боливии.
"Позвольте мне вновь призвать вас к заключению общемирового пакта, который стал бы мостом к столь желанному универсальному гражданству. Потому не существует категорий, нет никакой разницы между гражданами [какой-либо страны] и иностранцами. Все мы люди и дети матери-Земли", - считает Моралес.