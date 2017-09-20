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У башни Trump tower во время акции протеста задержаны три конгрессмена

Международная панорама
20 сентября, 4:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС

Конгрессмены протестовали против против планов администрации президента США Дональда Трампа отменить программу выборочной защиты от депортации

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Трое американских конгрессменов, член городского совета Нью-Йорка и еще шесть человек были задержаны во вторник за неподчинение полиции во время демонстрации протеста около небоскреба Trump tower, в котором базируется штаб-квартира компании Trump Organization. Об этом сообщил один из задержанных - член Палаты представителей Конгресса Рауль Грихальва (демократ от штата Аризона).

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Вместе с ним под стражу были взяты его однопартийцы Луис Гутьеррес (штат Иллинойс) и Адриано Эспаильят (штат Нью-Йорк), а также член городского совета Нью-Йорка Мелисса Марк-Виверито и еще шестеро участников акции протеста против планов администрации президента США Дональда Трампа отменить программу выборочной защиты от депортации (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). "Меня вместе с конгрессменами Гутьерресом и Эспаильятом взяли под стражу за акт гражданского неповиновения напротив Trump tower, - написал законодатель в своем Facebook, выложив подтверждающие его слова фотографии.

"Мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы дать ясно понять президенту Трампу, республиканцам и демократам, что мы будем продолжать мирную борьбу за права иммигрантов так долго, сколько потребуется для принятия закона в их защиту", - подчеркнул конгрессмен в заявлении.

Для проведения акции было выбрано не самое лучшее время и место. В Нью-Йорке движение наземного транспорта существенно затруднено ввиду 72-сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время следования машины с Трампом от штаб-квартиры Объединенных Наций к Trump tower движение по ряду улиц было перекрыто, что привело к дополнительным заторам в городе.

DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на 15 июня 2012 года. Для того, чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. При рассмотрении заявки также учитываются такие факторы, как получение высшего образования, служба в рядах Вооруженных сил США и отсутствие судимостей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие полгода его администрация не предпримет никаких действий в отношении нелегальных иммигрантов после отмены программы, введенной его предшественником Бараком Обамой. По данным телеканала Fox News, DACA позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев. Последние пять лет власти США ежегодно одобряли сотни тысяч заявок по данной программе.

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Генассамблея ООН - 2017 Миграционная политика Трампа
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