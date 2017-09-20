Япония выделит $4 млн помощи Мьянме и Бангладеш из-за ситуации с беженцами рохинджа

В Москве и Подмосковье ожидается до 19 градусов тепла и без осадковМосква 20 сентября, 6:08
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"Политика 20 сентября, 5:35
СМИ: число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человекПроисшествия 20 сентября, 5:08
Президент Боливии предложил ввести универсальное гражданство для всех жителей ЗемлиМеждународная панорама 20 сентября, 4:17
Российские участники учения "Запад-2017" награждены знаками отличия ВС БелоруссииАрмия и ОПК 20 сентября, 4:12
Клинтон опровергла свои слова о возможности оспорить итоги прошлогодних выборов в СШАМеждународная панорама 20 сентября, 3:33
Telegraph: Нидерланды возьмут на себя все расходы по суду над виновными в крушении MH17Международная панорама 20 сентября, 3:27
В посольстве РФ в Мексике нет информации о пострадавших при землетрясении россиянахОбщество 20 сентября, 3:18
В Мехико после мощного землетрясения ввели чрезвычайное положениеПроисшествия 20 сентября, 3:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии выделит $4 млн в качестве срочной помощи Мьянме и Бангладеш в связи с ситуацией с беженцами народности рохинджа. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Японии Таро Коно, который принимает участие в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН.
"Мы серьезно обеспокоены ситуацией с правами человека и предполагаемыми убийствами [в Мьянме], из-за чего более 400 тыс. человек стали беженцами. Япония в ближайшие дни предоставит $4 млн помощи Мьянме и Бангладеш", - приводит его слова агентство Kyodo.
Коно также выразил признательность своему коллеге из Бангладеш Абулу Хасану Махмуду Али за размещение беженцев из Мьянмы.
По данным Международной организации по миграции (МОМ), число рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы после вспышки насилия 25 августа в штате Ракхайн, превысило 420 тыс. человек, ежедневно прибывает по 20 тыс. новых беженцев.
Ситуация на территории западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Всего в результате столкновений погибли 414 человек. Власти Мьянмы не признают рохинджа своими гражданами. Ранее они заявляли, что позволят вернуться назад лишь тем, кто сможет подтвердить свое гражданство.