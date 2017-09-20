Япония выделит $4 млн помощи Мьянме и Бангладеш из-за ситуации с беженцами рохинджа

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии выделит $4 млн в качестве срочной помощи Мьянме и Бангладеш в связи с ситуацией с беженцами народности рохинджа. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Японии Таро Коно, который принимает участие в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией с правами человека и предполагаемыми убийствами [в Мьянме], из-за чего более 400 тыс. человек стали беженцами. Япония в ближайшие дни предоставит $4 млн помощи Мьянме и Бангладеш", - приводит его слова агентство Kyodo.

Коно также выразил признательность своему коллеге из Бангладеш Абулу Хасану Махмуду Али за размещение беженцев из Мьянмы.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), число рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы после вспышки насилия 25 августа в штате Ракхайн, превысило 420 тыс. человек, ежедневно прибывает по 20 тыс. новых беженцев.

Ситуация на территории западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Всего в результате столкновений погибли 414 человек. Власти Мьянмы не признают рохинджа своими гражданами. Ранее они заявляли, что позволят вернуться назад лишь тем, кто сможет подтвердить свое гражданство.