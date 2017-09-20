CNN: спецпрокурор США проверяет деятельность экс-главы штаба Трампа с 2005 года

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер собирает сведения о деятельности бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта - за период более 11 лет. Эти временные рамки гораздо шире, чем сроки приписываемых Москве попыток повлиять на ход прошлогодней предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.
Ее источники ознакомились с ордером на обыск дома Манафорта в Александрии (штат Вирджиния) в июле этого года. Обыск проводили агенты ФБР, в нем содержалась ссылка на расследование предполагаемых правонарушений, которые могли быть совершены с января 2005 года. С точки зрения CNN, стремление команды Мюллера копнуть так глубоко говорит о желании усилить нажим на Манафорта и сделать его центральным фигурантом разбирательства по поводу вмешательства извне в выборы в США.
Ранее стало известно, что Мюллер сосредоточил внимание на лицах, связанных с Полом Манафортом. По данным телеканала NBC, сформированное спецпрокурором так называемое большое жюри направило повестки о даче показаний в адрес руководителей пиар-компаний, деятельность которых Манафорт координировал, когда занимал пост советника бывшего украинского президента Виктора Януковича.
Несколько таких фирм базировались в Вашингтоне, другие - в Европе, они занимались лоббированием в пользу тогдашних властей в Киеве на международной арене.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.