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Генсек ООН поблагодарил президента Узбекистана за проведение реформ в стране

Международная панорама
20 сентября, 6:10 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Антониу Гутерриш также обсудил с Шавкатом Мирзиёевым усилия по выполнению целей устойчивого развития

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял во вторник президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, поблагодарив его за проведение масштабных реформ в стране. Об этом сообщили в канцелярии административного главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь выразил благодарность руководству страны за проведение реформ и поиск общих решений проблем, существующих в Центральной Азии и за пределами региона", - говорится в коммюнике по итогам встречи. Как отметили в канцелярии генсека, он также обсудил с Мирзиёевым усилия по выполнению целей устойчивого развития.

Ранее во вторник президент Узбекистана выступил на общеполитической дискуссии Генассамблеи, рассказав о проводимых в стране реформах. Как заявил глава государства, цель преобразований - "построение демократического государства и справедливого общества", а также формирование "нового облика страны".

Мирзиёев в феврале подписал указ "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах". Она включает в себя пять ключевых направлений развития страны: совершенствование государственного и общественного строительства, "направленное на дальнейшее усиление роли парламента и политических партий", обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы. В числе приоритетов также развитие и либерализация экономики, развитие социальной сферы, "направленное на последовательное повышение занятости и реальных доходов населения", а также обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Гутерриш, Антониу Мирзиёев, Шавкат Миромонович
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