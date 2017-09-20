Генсек ООН поблагодарил президента Узбекистана за проведение реформ в стране

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял во вторник президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, поблагодарив его за проведение масштабных реформ в стране. Об этом сообщили в канцелярии административного главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь выразил благодарность руководству страны за проведение реформ и поиск общих решений проблем, существующих в Центральной Азии и за пределами региона", - говорится в коммюнике по итогам встречи. Как отметили в канцелярии генсека, он также обсудил с Мирзиёевым усилия по выполнению целей устойчивого развития.

Ранее во вторник президент Узбекистана выступил на общеполитической дискуссии Генассамблеи, рассказав о проводимых в стране реформах. Как заявил глава государства, цель преобразований - "построение демократического государства и справедливого общества", а также формирование "нового облика страны".

Мирзиёев в феврале подписал указ "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах". Она включает в себя пять ключевых направлений развития страны: совершенствование государственного и общественного строительства, "направленное на дальнейшее усиление роли парламента и политических партий", обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы. В числе приоритетов также развитие и либерализация экономики, развитие социальной сферы, "направленное на последовательное повышение занятости и реальных доходов населения", а также обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности.