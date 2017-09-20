СМИ: глава МИД Малайзии потребовал от властей Мьянмы обеспечить доступ гуманитарных грузов

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ТАСС, 20 сентября. Малайзия потребовала от Мьянмы незамедлительно прекратить боевые действия на западе страны и обеспечить доступ гуманитарной помощи беженцам - представителям мусульманской народности рохинджа. Как сообщает в среду издание New Straight Times, такое заявление сделал глава МИД Малайзии Анифа Аман на встрече группы стран - членов Организации исламского сотрудничества, прошедшей в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
В Куала-Лумпуре "выражают крайнюю обеспокоенность продолжающимся насилием в отношении этнического меньшинства рохинджа", - сказал министр. Все это, добавил он, "привело к большому потоку беженцев в соседние страны". В связи с этим Куала-Лумпур "требует от правительства Мьянмы незамедлительно прекратить боевые действия, а также обеспечить беспрепятственный доступ грузов с гуманитарной помощью", - подчеркнул глава ведомства. "Мы должны незамедлительно действовать, оставить в стороне риторику и спасать жизни людей", - отметил министр.
По его словам, "нестабильная ситуация [в штате Ракхайн] создает благоприятную почву для вербовки новых экстремистов". Глава ведомства также напомнил о "хорошо известном факте, что группировка "Исламское государство" (запрещенная в РФ - прим. ТАСС) пытается создать в Юго-Восточной Азии свою базу".
Мусульмане народности рохинджа проживают на западе Мьянмы. Власти считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.