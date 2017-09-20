Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный договор о запрещении ядерного оружия открылся для подписания

Международная панорама
20 сентября, 7:15 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

В разработке документа не участвовала ни одна из ядерных держав. В первый же день его подписала 51 страна

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Международный договор о запрещении ядерного оружия, в разработке которого не участвовала ни одна из ядерных держав, открылся в среду для подписания. Торжественная церемония, посвященная этому событию, пройдет в штаб-квартире ООН при участии генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и лидеров ряда стран.

Как сообщили во вторник в отделе по конвенциям Управления по правовым вопросам ООН, подписи под документом в первый же день поставит 51 страна. В их числе - Австрия, Бразилия, Венесуэла, Индонезия, Ирландия, Куба, Ливия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Нигерия, Палестина, Уругвай, Чили и ЮАР. При этом три страны - Гайана, Ватикан и Таиланд - одновременно с подписанием вручат генсеку ратификационные грамоты. Ранее в секретариате ООН заявили, что на церемонии ожидают появления нескольких глав государств, в том числе президентов Бразилии, Чили и ЮАР.

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу спустя 90 дней после того, как его подпишут и ратифицируют 50 стран. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

Соглашение было принято 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Спустя два часа после принятия документа Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут его участниками. Они объяснили это тем, что соглашение "полностью игнорирует реалии международной ситуации в сфере безопасности", а также несовместимо с политикой ядерного сдерживания, которая "на протяжении 70 лет обеспечивала безопасность в Европе и Северной Азии". В свою очередь в МИД РФ ранее заявили, что Москва не ратифицирует договор, поскольку он противоречит национальным интересам страны.

Как напоминают в секретариате ООН, договор стал первым международным обязательным к исполнению инструментом в области ядерного разоружения, согласованным за последние 20 лет. После принятия соглашения официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что заинтересованность в этом документе "отражает растущую обеспокоенность опасностью, которая исходит от существования ядерного оружия, а также осознание катастрофических гуманитарных последствий" его потенциального применения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
ЮАР США Куба Чили Ливия Китай Гайана Россия Мексика Австрия Нигерия Ватикан Таиланд Уругвай Франция Ирландия Бразилия Малайзия Индонезия Палестина Венесуэла Новая Зеландия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"
3
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
4
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
5
Лавров: РФ заинтересована в сохранении ДРСМД, но без нарушений со стороны США
6
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
7
Генсек НАТО: Турция начала переговоры о закупке систем ПВО у Франции и Италии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама