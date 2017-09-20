Международный договор о запрещении ядерного оружия открылся для подписания

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Международный договор о запрещении ядерного оружия, в разработке которого не участвовала ни одна из ядерных держав, открылся в среду для подписания. Торжественная церемония, посвященная этому событию, пройдет в штаб-квартире ООН при участии генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и лидеров ряда стран.
Как сообщили во вторник в отделе по конвенциям Управления по правовым вопросам ООН, подписи под документом в первый же день поставит 51 страна. В их числе - Австрия, Бразилия, Венесуэла, Индонезия, Ирландия, Куба, Ливия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Нигерия, Палестина, Уругвай, Чили и ЮАР. При этом три страны - Гайана, Ватикан и Таиланд - одновременно с подписанием вручат генсеку ратификационные грамоты. Ранее в секретариате ООН заявили, что на церемонии ожидают появления нескольких глав государств, в том числе президентов Бразилии, Чили и ЮАР.
Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу спустя 90 дней после того, как его подпишут и ратифицируют 50 стран. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.
Соглашение было принято 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Спустя два часа после принятия документа Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут его участниками. Они объяснили это тем, что соглашение "полностью игнорирует реалии международной ситуации в сфере безопасности", а также несовместимо с политикой ядерного сдерживания, которая "на протяжении 70 лет обеспечивала безопасность в Европе и Северной Азии". В свою очередь в МИД РФ ранее заявили, что Москва не ратифицирует договор, поскольку он противоречит национальным интересам страны.
Как напоминают в секретариате ООН, договор стал первым международным обязательным к исполнению инструментом в области ядерного разоружения, согласованным за последние 20 лет. После принятия соглашения официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что заинтересованность в этом документе "отражает растущую обеспокоенность опасностью, которая исходит от существования ядерного оружия, а также осознание катастрофических гуманитарных последствий" его потенциального применения.