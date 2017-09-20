Южная Корея не планирует строительство атомных подлодок для защиты от КНДР

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ТАСС, 20 сентября. Республика Корея пока не планирует строить собственные атомные подводные лодки (АПЛ) и не обсуждала этот вопрос с США. Об этом сообщил в среду журналистам представитель администрации президента страны Мун Чжэ Ина, передает агентство Yonhap.
Ранее некоторые южнокорейские СМИ сообщили о том, что Сеул и Вашингтон уже достигли договоренности по данному вопросу и что это необходимо для сдерживания угрозы со стороны КНДР.
"Сообщения о соглашении Республики Корея и США относительно строительства АПЛ не соответствуют действительности, и никаких договоренностей на этот счет между нашими двумя странами не существует", - подчеркнул представитель администрации президента. По его словам, эта тема "никогда даже не затрагивалась".
Мун Чжэ Ин прибыл в понедельник в Нью-Йорк с представительной делегацией для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН.