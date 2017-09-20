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НАТО хочет увеличить на несколько тысяч состав небоевой миссии в Афганистане

Международная панорама
20 сентября, 8:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС

По словам генсека, речь идет об инструкторах, ведущих подготовку и обучение военнослужащих и сил безопасности Афганистана

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. НАТО вслед за США намерена увеличить на несколько тысяч военнослужащих состав миссии по тренировке сил Афганистана. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью информационному агентству Associated Press (AP) генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который приехал в Нью-Йорк, где проходит 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

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Столтенберг полностью поддержал новую стратегию США по Южной Азии и Афганистану, озвученную в августе президентом США Дональдом Трампом. По словам генсека, страны альянса договорились увеличить "на несколько тысяч" численность военных инструкторов, ведущих подготовку и обучение военнослужащих и сил безопасности Афганистана. "Сейчас мы находимся в процессе принятия окончательного решения", - уточнил он.

Новая стратегия США подтверждает, что американские военные останутся в Афганистане на долгосрочной основе. США не будут более объявлять во всеуслышание временные рамки основных операций в этой стране и точную численность своего контингента и станут действовать более прагматично с целью борьбы с терроризмом, не ставя перед собой задачи добиваться построения западной демократии в государствах региона.

В августе Столтенберг говорил, что страны НАТО уже договорились об увеличении численности своей небоевой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане с 2018 года. В настоящее время государства альянса держат в этой стране контингент инструкторов и советников численностью 12 тыс. человек. Их основные усилия направлены на подготовку афганских сил спецназначения, военно-воздушных сил и командного состава афганской армии.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне с использованием пассажирских самолетов. Хотя 15 из 19 исполнителей терактов были гражданами Саудовской Аравии, а остальные - других арабских государств, США начали войну против Афганистана, поскольку там скрывался координатор атаки лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, также гражданин Саудовской Аравии. В декабре 2001 года к операции в Афганистане присоединилась НАТО, и с тех пор продолжает участвовать в этой войне уже почти 17 лет.

НАТО вывела свои основные боевые силы из Афганистана к концу 2014 года, оставив в стране многочисленный контингент инструкторов и советников. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

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