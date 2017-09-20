СМИ: Сеул и Лондон будут вместе бороться за отказ КНДР от ядерной программы

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СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно дать совместный отпор ракетно-ядерным амбициям КНДР. Как сообщил в среду телеканал KBS, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН.
По данным телеканала, Мун Чжэ Ин "высоко оценил активную роль Великобритании в процессе принятия и исполнения резолюций СБ ООН по северокорейской проблеме". Тереза Мэй, в свою очередь, заявила, что "ракетная и ядерная программы Пхеньяна угрожают не только Северо-Восточной Азии, но и всему миру, поэтому мировое сообщество должно объединиться, чтобы дать отпор этой угрозе".
Стороны договорились совместно работать в этом направлении до тех пор, пока проблема КНДР не будет полностью решена мирным путем.
Лидеры двух стран также сошлись во мнении о важности развития всеобъемлющего сотрудничества в сфере внешней политики, экономики, финансов и промышленности. Мун Чжэ Ин приветствовал предстоящий визит в Республику Корея принцессы Анны по случаю зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что многие туристы из Великобритании последуют ее примеру, таким образом, поддержав дух Олимпиады, направленный на сохранение мира и единства мирового сообщества.