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Квирикашвили и Могерини обсудили вопросы развития сотрудничества Грузии и ЕС

Международная панорама
20 сентября, 9:44 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 20, сентября. /ТАСС

Также Могерини отметила, что тема Грузии была одной из главных в ходе ее встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом

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ТБИЛИСИ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудили вопросы дальнейшего развития и расширения сотрудничества Грузии и ЕС. Об этом говорится в обнародованном в среду сообщении пресс-службы правительства Грузии по итогам их встречи в штаб-квартире ООН в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В сообщении говорится, что Квирикашвили и Могерини "обсудили вопросы расширения сотрудничества с ЕС и процесс реформ в Грузии, направленный на развитие страны и содействие более быстрой интеграции в ЕС". "Могерини заявила, что ЕС твердо поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ страны", - сообщила пресс-служба. В документе приводятся слова Могерини о том, что "тема Грузии была одной из главных в ходе ее встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом". Могерини и Квирикашвили обсудили также вопросы подготовки предстоящего в ноябре саммита "Восточного партнерства".

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Пенс, Майкл (Майк) Могерини, Федерика Квирикашвили, Георгий
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