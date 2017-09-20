Квирикашвили и Могерини обсудили вопросы развития сотрудничества Грузии и ЕС

ТБИЛИСИ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудили вопросы дальнейшего развития и расширения сотрудничества Грузии и ЕС. Об этом говорится в обнародованном в среду сообщении пресс-службы правительства Грузии по итогам их встречи в штаб-квартире ООН в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В сообщении говорится, что Квирикашвили и Могерини "обсудили вопросы расширения сотрудничества с ЕС и процесс реформ в Грузии, направленный на развитие страны и содействие более быстрой интеграции в ЕС". "Могерини заявила, что ЕС твердо поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ страны", - сообщила пресс-служба. В документе приводятся слова Могерини о том, что "тема Грузии была одной из главных в ходе ее встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом". Могерини и Квирикашвили обсудили также вопросы подготовки предстоящего в ноябре саммита "Восточного партнерства".