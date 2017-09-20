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Эрдоган призвал США освобождать Ракку вместе с Турцией, а не с курдами

Международная панорама
20 сентября, 9:51 UTC+3 ТАСС

Тайип Эрдоган считает, что попавшее в руки курдов оружие впоследствии может быть направлено против Турции

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ТАСС, 20 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Соединенные Штаты проводить операцию по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сотрудничая с его страной, а не с курдскими формированиями "Силы народной самообороны" (СНС). Об этом турецкий лидер заявил в интервью телеканалу PBS.

"Я знаю, что США признали Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией. Партия "Демократический союз" и СНС - это ответвления РПК. Мне кажется неправильным, что США ведут борьбу с ИГ совместно с этими группировками. Эти боевые действия могут проводиться вместе с нами", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста, становится ли Турция ближе к России и отдаляется ли от НАТО, учитывая покупку зенитных ракетных систем С-400, Эрдоган раскритиковал решение Вашингтона передавать вооружение сирийским курдам для борьбы с экстремистами. "Турция, как полноправный член НАТО, не смогла получить от США какого-либо вооружения. Но террористам было доставлено 3 тыс. грузовиков с оружием абсолютно бесплатно, - сказал президент. - Это недопустимо, поэтому нам приходится самим обеспечивать свою безопасность".

В начале мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", которая ведет борьбу с ИГ. Анкара неоднократно называла решение США направить вооружение сирийским курдам серьезной ошибкой. В Турции считают, что борьба с ИГ в Ракке - лишь предлог для поставок, а попавшее в руки курдов оружие впоследствии может быть направлено против Турции.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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