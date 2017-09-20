ЕСПЧ рассмотрит иск матери Олеся Бузины

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск против Украины Валентины Бузины - матери убитого в 2015 году в Киеве журналиста Олеся Бузины. Об этом сообщил в среду ее адвокат Ренат Кузьмин.

"Для всех сомневающихся в необходимости бороться за восстановление нарушенного права сообщаю, Европейский суд по правам человека принял к производству дело Бузины и рассмотрит его при первой возможности", - написал он в Facebook.

Ранее Кузьмин отмечал, что основаниями для подачи иска является невыполнение государством Украина своих функций по обеспечению быстрого, полного и независимого расследования убийства Бузины, а также систематическое пренебрежение правами потерпевшей и масса других нарушений закона в ходе следствия. В частности, адвокат подчеркивал, что правоохранительные органы не выполнили свои обязательства справедливого расследования убийства, игнорировали ключевую версию заказного убийства и причастности к этому правоохранительных структур Украины, а также уничтожили часть особо важных материалов дела. По словам Кузьмина, правоохранительные органы пытались также незаконно устранить его от участия в деле в качестве защитника.

К участию в деле ЕСПЧ против Украины, по его словам, будут подключены "ведущие европейские эксперты по правам человека и лучшие европейские юристы, которых украинская власть не сможет ни арестовать, ни запугать, ни дискредитировать".