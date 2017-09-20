СМИ: Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН

ТАСС, 20 сентября. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро считает президента США Дональда Трампа "новым Гитлером" в международной политике. Об этом он заявил во вторник, выступая по национальному телевидению из президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, сообщило агентство EFE.

"Дональд Трамп считает себя хозяином мира, и это он демонстрирует своими действиями в международной политике, выступая как новый Гитлер", - сказал Мадуро. По его словам, глава Белого дома ведет агрессивную политику против венесуэльского народа с позиций "расового и имперского превосходства", однако "Венесуэле никто не может угрожать". Мадуро отметил, что, несмотря на обещания американского лидера принять новые санкции против венесуэльского "авторитарного режима", он "продолжит руководить" южноамериканской республикой.

"Дональд Трамп, вот наш ответ: проглотите ваши слова, полные ненависти и военных угроз. Он [Трамп] уйдет в историю, а боливарианская революция [в Венесуэле] останется навсегда", - подчеркнул Мадуро. Венесуэльский лидер отметил, что считает слова президента США угрозой своего физического уничтожения. "Я знаю, как правильно и точно интерпретировать угрозу, которую высказал Трамп, и хочу заявить народу: Дональд Трамп сегодня выступил с угрозой смерти [в адрес] президента Боливарианской Республики Венесуэла", - указал Мадуро.

Выступая во вторник в ходе общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп заявил, что ситуация в Венесуэле неприемлема, и назвал в качестве причин ухудшения положения в стране неработающую социалистическую систему. Он также призвал "восстановить демократию" в южноамериканской республике. Одновременно глава Белого дома указал, что США "готовы предпринять дальнейшие меры, если правительство Венесуэлы будет упорно продолжать следовать по пути установления авторитарного правления".