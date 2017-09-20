Sky: британская полиция проводит обыски по делу о теракте в метро Лондона

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ТАСС, 20 сентября. Антитеррористическое подразделение британской полиции проводит обыски по четырем адресам после задержания во вторник третьего подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро. Об этом, как сообщает в среду телеканал Sky News, сообщил представитель Скотленд-Ярда Дин Хейден.
"На данный момент мы задержали трех человек и ведем обыски по четырем адресам. Детективы проводят расширенные проверки для установления всех фактов, касающихся этого нападения", - заявил Хейден. Он уточнил, что следственные мероприятия могут занять несколько дней.
Во вторник Скотленд-Ярд сообщал о задержании третьего подозреваемого в городе Ньюпорт. Два других человека, задержанных 16 сентября, остаются под стражей. Это 21-летний мужчина, задержанный в лондонском районе Хаунслоу, и 18-летний юноша, которого арестовали в порту Дувра.
Взрыв в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 по местному времени (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не в полную силу. В результате теракта пострадали 30 человек, большинство из них получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".