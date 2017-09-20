Reuters: арабо-курдские отряды отбили у ИГ 80% территории Ракки

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ТАСС, 20 сентября. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 80% территории сирийского города Ракка, расположенного в 510 км от Дамаска.
Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление СДС.
По его информации, силы коалиции открыли новый фронт против экстремистов ИГ на северной окраине Ракки. В СДС охарактеризовали это действие как "признак заключительных этапов операции "Гнев Евфрата", которая приближается к концу".
Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Операция получила название "Гнев Евфрата". Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня 2017 года.