Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: арабо-курдские отряды отбили у ИГ 80% территории Ракки

Международная панорама
20 сентября, 12:13 UTC+3 /Обновлено,

Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" открыла новый фронт против экстремистов на северной окраине города

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 сентября. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 80% территории сирийского города Ракка, расположенного в 510 км от Дамаска.

Смотрите также
Члены коалиции "Силы демократической Сирии" в городе Ракка

Битва за Ракку: как "Исламское государство" теряет свою столицу

Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление СДС.

По его информации, силы коалиции открыли новый фронт против экстремистов ИГ на северной окраине Ракки. В СДС охарактеризовали это действие как "признак заключительных этапов операции "Гнев Евфрата", которая приближается к концу".

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Операция получила название "Гнев Евфрата". Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня 2017 года.

Смотрите также

Лавров: военные РФ и США согласовывают реализацию планов по взятию Ракки и Дейр эз-Зора

СМИ: арабо-курдские отряды контролируют почти 60% территории Ракки

Коалиция не подтвердила информацию об освобождении от ИГ старой части Ракки

В Сирии заявили, что Ракка будет освобождена от ИГ в течение двух месяцев

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
2
Юрист Пацев назвал "средневековьем" мошенничество британских паралимпийцев
3
СМИ: Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН
4
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
5
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
6
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
7
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама