Reuters: арабо-курдские отряды отбили у ИГ 80% территории Ракки

ТАСС, 20 сентября. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 80% территории сирийского города Ракка, расположенного в 510 км от Дамаска.

Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление СДС.

По его информации, силы коалиции открыли новый фронт против экстремистов ИГ на северной окраине Ракки. В СДС охарактеризовали это действие как "признак заключительных этапов операции "Гнев Евфрата", которая приближается к концу".

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Операция получила название "Гнев Евфрата". Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня 2017 года.