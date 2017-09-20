Еще два человека задержаны в рамках расследования теракта в метро Лондона

ТАСС, 20 сентября. Еще два человека были задержаны в среду утром в Ньюпорте (город в Уэльсе) в рамках расследования теракта в лондонском метро. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Скотленд- Ярда.

"Детективы, расследующие теракт на станции Parsons Green, задержали 20 сентября в Уэльсе еще двух человек", - говорится в сообщении. Оба задержанных - мужчины, одному из них 48 лет, другом - 30 лет. Полиция продолжает обыски еще по двум адресам в Ньюпорте.

На данный момент общее число задержанных подозреваемых составляет пять человек. 16 сентября британская полиция задержала первых двух подозреваемых по этому делу: 21-летнего мужчину в лондонском районе Хаунслоу и 18-летнего юношу в порту Дувра, оба до сих пор остаются под стражей. Во вторник Скотленд-Ярд сообщал о задержании третьего подозреваемого в городе Ньюпорт.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 по местному времени (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не в полную силу. В результате теракта пострадали 30 человек, большинство из них получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".