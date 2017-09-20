В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

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МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины началось в белорусской столице. Об этом в среду сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах Леонида Кучмы.
"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она в Facebook.
Ранее в Минске начались встречи рабочих подгрупп, за исключением подгруппы по безопасности.