Лукашенко: военные Белоруссии и РФ на учениях "Запад-2017" достигли поставленных целей

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ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ /Белоруссия/, 20 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Белоруссии и России, которые участвовали в учениях "Запад-2017", выполнили поставленные цели и решили задачи по обороне. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Борисовский во время смотра войск.
"Учение проведено согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством", - сказал он.
Лукашенко также отметил, что "на должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности".
Сотрудничество Белоруссии и России в военной сфере отвечает национальным интересам двух государств и не направлено против кого-либо, заявил Лукашенко.
"Мы поддерживаем необходимый военный потенциал и совместно принимаем меры по предотвращению военных угроз Беларуси и России, совершенствованию функционирования региональной группировки войск", - отметил белорусский лидер.
Вместе с тем, Лукашенко подчеркнул, что "совместная военная деятельность и сотрудничество с Россией в проведении учений не направлены против третьих стран и служат исключительно защите наших национальных интересов". Президент заверил, что, развивая военно-техническое сотрудничество, Белоруссия и Россия никому не угрожают. "Мы никому не угрожали, и угрожать не собираемся", - сказал он.
"С наших земель не исходили угрозы и войны, но тот, кто приходил на эту землю, всегда получал достойный отпор. Это идеологическая составляющая наших учений. Другой нет и быть не должно", - отметил президент Белоруссии.
Президент Белоруссии сообщил, что заранее договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о раздельном наблюдении за учениями.
"Мы договорились, что основная фаза учений здесь - в Белоруссии, - отметил Лукашенко. - Крупные учения проходят в Ленинградской области, там российский президент проконтролирует и будет наблюдать на севере, а я здесь - в центре".
Лукашенко заявил, что лидеры двух стран изначально планировали вместе наблюдать за учениями в Белоруссии, но "по ходу решили, что необходимо более широко охватить учения, чтобы люди видели президентов, и где они работают".
Ранее в СМИ появились сообщения, что изначально Лукашенко должен был посетить учения "Запад-2017" в России. Позже пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт назвала публикации "инсинуациями", подчеркнув, что изначально и планировалось, что Лукашенко примет участие в учениях именно в Белоруссии.
Президент Белоруссии заверил, что все белорусские и российские подразделения, участвующие в совместных учениях "Запад-2017", после завершения маневров вернутся в места своей постоянной дислокации. "Все войска, принимавшие участие в учениях "Запад-2017", отбудут в места своей постоянной дислокации. Такие гарантии уже давались многократно", - сказал Лукашенко.
"Кому-то надо было дискредитировать учения. Что изменилось, если несколько тысяч российских войск ввели на территорию Белоруссии? У нас своя 75-тысячная белорусская армия", - добавил президент, отметив, что "эти попытки дискредитации учений были крайне непрофессиональны".
Лукашенко выразил уверенность, что уже через неделю после учений, когда все войска вернутся в места своей постоянной дислокации, все успокоится.
"Мы не агрессивное государство и уже настрадались от войн. Мы не хотим воевать, с нашей земли никогда не исходили войны", - заявил глава государства.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В маневрах принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих, задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдают представители семи государств, в том числе входящих в состав НАТО.