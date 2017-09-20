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FT: в Лондоне согласны на выплату ЕС отступных за Brexit в €20 млрд

Международная панорама
20 сентября, 13:09 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, сентября. /ТАСС

По информации газеты, такую сумму озвучит Тереза Мэй во Флоренции в программной речи по выходу Соединенного Королевства из ЕС

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ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Размер отступных, которые Великобритания согласна выплатить Брюсселю за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с Brexit, может составить не менее €20 млрд. Как сообщила в среду газета Financial Times, эту сумму озвучит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в программной речи по теме Brexit во Флоренции.

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По сведениям издания, ведущий советник Мэй по вопросам выхода Соединенного Королевства из Европейского союза Оливер Роббинс известил сотрудников канцелярий нескольких лидеров стран ЕС о том, что в намеченной на пятницу программной речи главы британского правительства по теме Brexit во Флоренции будет затронута тема отступных. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель получила информацию от британского правительства, что сумма, которую Мэй озвучит в административном центре Тосканы, составит по меньшей мере €20 млрд.

Вместе с тем власти ЕС уже намекали на то, что неисполненные обязательства Великобритании доходят до €100 млрд, однако за вычетом всех взаимных долгов они могут составить €60 млрд. Хотя предлагаемая Лондоном цифра в €20 млрд и существенно ниже предполагаемых ожиданий Брюсселя, британские власти впервые дают понять, какую сумму выплат Евросоюзу за Brexit они считают для себя приемлемой.

В публикации подчеркивается, что "команда Мэй рассчитывает, что это предложение выведет переговоры с Брюсселем по Brexit из тупиковой ситуации, длящейся уже три месяца, и позволит перейти ко второй стадии переговоров, которая откроет путь к обсуждению вопроса о будущих торговых отношениях" между Великобританией и ЕС.

Газета также утверждает, что информация о предстоящем оглашении премьером размера отступных призвана развеять сомнения в европейских столицах, что Мэй в своем видении Brexit может быть сбита с курса министром иностранных дел королевства Борисом Джонсоном. Последний в минувшие выходные дни опубликовал исследование, в котором попытался доказать, что Лондон вообще ничего не должен выплачивать Брюсселю для обеспечения доступа Великобритании к общему рынку ЕС по завершении переходного периода, который последует после формального выхода Соединенного Королевства из европейского сообщества.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Меркель, Ангела
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