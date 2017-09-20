Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной

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ТАСС, 20 сентября. Глава правительства Испании Мариано Рахой считает действия испанских властей в Каталонии оправданными. Об этом сообщило в среду агентство EFE.
"Логично, что государство должно реагировать, - заявил Рахой. - В мире не существует ни одного демократического государства, которое согласилось бы с тем, что предпринимают эти люди: их предупреждали, они знали, что референдум не может быть проведен, потому что это является нарушением государственного суверенитета. Если в Испании не будет исполняться закон, это приведет к несправедливости, произволу и господству права сильного, что мы не можем принять ни в каком виде".
В среду утром гражданской гвардией Испании после обысков в офисах нескольких департаментов правительства автономного региона были задержаны 12 человек, среди которых - главы экономического и налогового ведомств Каталонии и сотрудники министерства телекоммуникаций, а также труда и социальных вопросов. По данным EFE, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии.
6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.
Власти страны уже обжаловали решения сепаратистов в Конституционном суде. Несмотря на это, региональные власти утверждают, что плебисцит состоится.