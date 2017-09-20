Глава МВД ФРГ рассказал о предотвращении в Германии более 10 терактов в 2016 году

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БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии смогли в 2016 году предотвратить более десяти терактов. Об этом сообщил в среду глава МВД страны Томас де Мезьер в интервью газете Bild.
"Мы смогли ряд террористических актов предотвратить - в прошлом году это было, кажется, 12-13 случаев", - сказал он. По его оценкам, ситуация в сфере безопасности в Германии остается сложной.
В декабре 2016 в Берлине произошел самый крупный теракт за последние годы - примкнувший к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) тунисец Анис Амри наехал на грузовике на посетителей рождественского рынка, убив 12 человек и ранив более 50. В прошлом году в ФРГ произошло также несколько более мелких терактов - это были нападения вооруженных исламистов-одиночек на пассажиров поездов.