Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МВД ФРГ рассказал о предотвращении в Германии более 10 терактов в 2016 году

Международная панорама
20 сентября, 13:40 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 20, сентября. /ТАСС

По его оценкам, ситуация в сфере безопасности в Германии остается сложной

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии смогли в 2016 году предотвратить более десяти терактов. Об этом сообщил в среду глава МВД страны Томас де Мезьер в интервью газете Bild.

"Мы смогли ряд террористических актов предотвратить - в прошлом году это было, кажется, 12-13 случаев", - сказал он. По его оценкам, ситуация в сфере безопасности в Германии остается сложной.

В декабре 2016 в Берлине произошел самый крупный теракт за последние годы - примкнувший к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) тунисец Анис Амри наехал на грузовике на посетителей рождественского рынка, убив 12 человек и ранив более 50. В прошлом году в ФРГ произошло также несколько более мелких терактов - это были нападения вооруженных исламистов-одиночек на пассажиров поездов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская утверждает, что православный активист Калинин задержан после ее обращения
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
4
Терентьев: комиссия спортсменов МПК еще в марте указывала на махинации британцев
5
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
6
Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной
7
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама