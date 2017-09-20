Болгария поставит вопрос о снятии санкций с РФ во время председательства в Совете ЕС

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СОФИЯ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обещал, что поставит вопрос о снятии антироссийских санкций во время председательства Болгарии в Совете Европейского союза. Соответствующее заявление болгарский лидер сделал в среду на брифинге в Софии по итогам переговоров с коллегой из Польши Беатой Шидло.
"Во время нашего председательства мы поставим вопрос о санкциях, будем пытать убедить коллег их отменить. Спокойно и аргументированно мы все вместе должны найти прагматическое решение, будем вести диалог, но единство ЕС по этому вопросу мы должны сохранить. Нужно найти правильное совместное решение, необходима большая работа и аргументы", - сообщил болгарский премьер, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга. Борисов дополнил, что и сейчас лидеры европейских государств придерживаются разных позиций в вопросе о продлении санкций, но когда приходит время голосования, то все их поддерживают.
Беата Шидло отметила, что "обеспокоена тем, что происходит в России, на Украине и на территории Белоруссии, где проходят военные учения", а говоря о санкциях, выразила уверенность, что они будут сняты, как только будут выполнены минские соглашения.
Болгария станет государством-председателем Совета Европейского союза с 1 января 2018 года и будет возглавлять его в течение полугода.