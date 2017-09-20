Тереза Мэй призовет быстрее блокировать доступ к экстремистским материалам в интернете

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ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призовет мировые интернет-компании активнее блокировать в сети доступ к информации экстремистского содержания. Об этом говорится в поступивших в ТАСС выдержках речи, с которой 20 сентября Мэй выступит на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Паоло Джентилони, переговоры пройдут на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Компаниям необходимо сделать больше, чтобы более оперативно и в автоматическом порядке находить и блокировать террористические информационные материалы в интернете, разработать технологические решения, которые не позволят, чтобы ее можно было разместить", - заявит Мэй на встрече.
Как отметили в канцелярии британского премьера, совместное предложение Лондона, Парижа и Рима заключается в том, чтобы материалы экстремистского содержания удалялись из сети в течение одного-двух часов с момента их публикации. По мнению экспертов, которых цитирует в среду газета The Telegraph, это принципиально важно, так как 75% пропагандистских материалов распространяются в первые два часа публикации. По данным издания, компаниям, которые не смогут сделать это, планируется выписывать штраф, однако о его размере ничего не говорится.
По официальной британской статистике, с августа 2016 года по май 2017 года в сети обнаружено 54 тыс. различных сайтов, на которых последователи запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" дают инструкции по поводу того, как самостоятельно собрать бомбу или совершить теракт с использованием автомобиля или холодного оружия. Twitter удалил 299,6 тыс. аккаунтов с 1 января до 30 июня этого года, причем 75% из них были закрыты после первого же сообщения. Интернет-провайдер Google и сервис потокового видео YouTube сообщили о том, что увеличивают использование технологий по автоматическому анализу содержания видеороликов.
Однако на Даунинг-стрит полагают, что эти усилия все равно недостаточны. Мэй обратит в среду внимание на то, что экстремисты осведомлены наступлении на их позиции в интернете. "Террористические группы знают, что ссылки на их пропаганду удаляются все более оперативно, они делают большие усилия, чтобы распространять свою информацию на высокой скорости, чтобы оставаться впереди", - отмечается в речи премьера.