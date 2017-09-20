Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны

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БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Крым никогда не будет выведен из состава России. Такое мнение высказал экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью журналу Stern, выдержки из которого опубликованы в среду на сайте издания.
"Предрекаю, что не будет ни одного российского президента, который выведет Крым из состава России", - сказал он.
Немецкий политик также предупредил о риске отчуждения России и Германии.
"На фоне нашей общей истории многие русские разочарованы немецкой позицией, в особенностью в части санкционной политики", - добавил он.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.
18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.