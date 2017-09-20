СМИ: власти Испании изъяли 10 млн бюллетеней для референдума о независимости Каталонии

ТАСС, 20 сентября. Гражданская гвардия Испании изъяла в среду около 10 миллионов бюллетеней, предназначенных для голосования на референдуме о независимости Каталонии. Об этом сообщила газета El Periodico.

По ее информации, они обнаружены при обысках в типографии в каталонском населенном пункте Бигес-и-Риельс. Отмечается, что правоохранители также задержали двух сотрудников типографии.

Ранее 20 сентября гражданская гвардия Испании провела обыски в офисах нескольких департаментов правительства Каталонии. Были задержаны 12 человек, в их числе главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники еще ряда департаментов.

По данным EFE, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии.