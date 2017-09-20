Главы МИД РФ и Германии проведут в среду переговоры на полях ГА ООН

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БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль планирует в среду провести переговоры с Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель германского внешнеполитического ведомства Райнер Бройль.
"Через час состоятся переговоры с главой МИД Китая, на сегодня же запланированы консультации и с российским министром", - сказал он.