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Главы МИД РФ и Германии проведут в среду переговоры на полях ГА ООН

Международная панорама
20 сентября, 14:59 UTC+3

Зигмар Габриэль встретится с российским министром после переговоров с главой МИД Китая

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БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль планирует в среду провести переговоры с Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель германского внешнеполитического ведомства Райнер Бройль.

"Через час состоятся переговоры с главой МИД Китая, на сегодня же запланированы консультации и с российским министром", - сказал он.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Лавров, Сергей Викторович
Страны
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