Главы МИД РФ и Германии проведут в среду переговоры на полях ГА ООН

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль планирует в среду провести переговоры с Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель германского внешнеполитического ведомства Райнер Бройль.

"Через час состоятся переговоры с главой МИД Китая, на сегодня же запланированы консультации и с российским министром", - сказал он.