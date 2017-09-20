Глава ГА ООН назвал астанинский процесс настоящим спасением в сирийском урегулировании

АСТАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак высоко оценил конструктивную роль Казахстана в вопросах разоружения и урегулирования конфликтов, в том числе в Сирии. Об этом он сообщил в ходе встречи с казахстанским министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, информировали в среду в пресс-службе МИД Казахстана.

"В критической ситуации в сирийском урегулировании астанинский процесс стал настоящим спасением", - сказал Лайчак, слова которого приводятся в сообщении.

Как информировали в ведомстве, словацкий политик рассказал о трех основных приоритетах своего председательства в Генассамблее: предотвращении конфликтов, вопросах миграции и поддержке Генерального секретаря в реформировании ООН. Лайчак выразил готовность тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем актуальным вопросам повестки дня ООН.

"Абдрахманов проинформировал об инициативах президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выдвинутых в ходе церемонии открытия Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ 29 августа. Речь, в частности шла о созыве саммита стран-обладателей ядерного оружия, объединении усилий всех государств, входящих в действующие региональные безъядерные зоны. Как подчеркнул министр, Казахстан готов инициировать процесс обновления глобального саммита по ядерной безопасности и провести его заседание в Астане", - пояснили в МИД.

Во время встречи также были затронуты практические аспекты создания международного регионального хаба ООН в городе Алма-Ате.