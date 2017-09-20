Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День второй. Видеотрансляция

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В Нью-Йорке продолжается общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. В прениях принимают участие представители всех 193 членов Организации Объединенных Наций.

Дискуссии продлятся пять дней. Во второй день, 20 сентября, в штаб-квартире ООН ожидаются выступления более 35 политиков, в том числе президентов Азербайджана, Ирана, Киргизии, Латвии, Палестины, Украины, Финляндии, премьер-министров Великобритании, Италии, Кувейта, Нидерландов, Норвегии, ЮАР, Японии, вице-президентов Аргентины и Мьянмы, главы правительства национального согласия Ливии, председателя Европейского совета.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на ГА ООН 21 сентября.