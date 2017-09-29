Что необходимо знать о референдуме в Каталонии

В воскресенье, 1 октября 2017 года, краевые власти автономного сообщества Каталония проведут референдум об отделении от Испании. Плебисцит не признан центральными властями в Мадриде. ТАСС объясняет, почему Каталония хочет отделиться, как проводилась подготовка к референдуму и каковы будут его последствия.

Каталония — один из самых благополучных районов Испании

ВВП у этой испанской автономной области больше, чем у всей Португалии. Каталония обладает развитой экономикой и отличается одним из самых высоких индексов социально-экономического развития в Испании. Сторонники отделения традиционно считают, что Каталония "кормит Испанию", в частности, ее наиболее отсталые регионы — Андалусию, Валенсию, Мурсию.

Испанский финансово-экономический кризис 2007–2015 годов обострил отношения между Каталонией и центральным правительством в Мадриде. Работники барселонского Департамента экономики подсчитали, что Каталония как субъект королевства подвергается бюджетной дискриминации: в 2010 году каталонцы внесли в бюджет Испании налогов на суммы в размере 118,5% к общенациональному уровню, но при этом получили субсидий на сумму, которая составляла 98,9% от среднего по стране уровня.

После этого разоблачения число сторонников отделения Каталонии от Испании впервые за всю историю автономии превысило планку в 50% от всего электората. Согласно сентябрьскому опросу общественного мнения, проведенному социологической службой SocioMétrica для интернет-издания El Español, сейчас за независимость выступают 50,1% каталонцев, против — 45,7%.

Каталонская проблема имеет глубокие исторические корни

Историческая Каталония (современные автономная область в Испании и департамент Восточные Пиренеи во Франции) до 987 года находилась под властью французских королей, в Средние века входила в состав Арагонского королевства. С 1359 года она имела свой парламент и органы управления, однако постепенно утратила эти привилегии. В 1700 году Каталония потеряла северные земли (они отошли Франции), а в 1714 году, по завершении войны за испанское наследство, на правах провинции вошла в состав Испании.

В этом конфликте Каталония поддерживала кандидатуру Карла Австрийского, но к власти пришел его конкурент — король Филипп V из династии Бурбонов. Он отменил старые законы Каталонии, запретил использование каталанского языка в администрации, университетах, и церкви, а в качестве администраторов поставил кастильцев. Годовщина падения Барселоны в той войне, 11 сентября 1714 года, до сих пор отмечается как Национальный день Каталонии.

В 1871 году каталонцы предприняли попытку отделиться от королевства, но после переговоров остались в его составе. В XIX и ХХ веках Каталония пережила гонения на каталанский язык, культуру и политические институты (особенно во время диктатур Примо де Риверы и Франко). Последний человек, провозгласивший независимое каталонское государство (Каталонское государство в рамках Испанской республики) 6 октября 1934 года, — президент Луис Компанис — был расстрелян франкистами.

Однако борьба за независимость продолжалась. В 1979 году каталонцы добились автономии и официального статуса каталанского языка, что было закреплено в Уставе Каталонии. В 2006 году парламент региона принял новый Устав, расширявший права каталонцев и признававший их отдельной нацией. Документ был одобрен каталонским и испанским парламентами, а затем референдумом в Каталонии. Однако действие Устава было заморожено в связи с иском в Конституционный суд (КС), который подала Народная партия Каталонии (PPC, филиал правящей партии Испании Partido Popular). В 2010 году суд постановил, что единственной государствообразующей нацией, признаваемой конституцией, является испанская.

Предыдущие попытки провести референдум заканчивались ничем

В 2009–2010 годах в области была проведена серия неофициальных консультативных референдумов, в ходе которых 90% участников высказались за независимость. 23 января 2013 года парламент Каталонии принял декларацию, в которой область провозглашалась "суверенным политическим и правовым субъектом Испании", и объявил о проведении референдума по его будущему статусу.

Однако в марте 2014 года КС признал решение каталонского парламента противоречащим конституции. Согласно решению суда, "автономная область не имеет права в одностороннем порядке созывать референдум, позволяющий решать вопрос о принадлежности к Испании". Единственной возможностью достижения суверенитета является внесение в конституцию изменений, которые должны получить одобрение большинства граждан Испании.

27 сентября 2015 года в Каталонии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала коалиция "Вместе "за" (JxSí), выступающая за отделение. 27 октября 2015 года эта коалиция и партия "Кандидаты за народное единство" (CUP), имеющие в парламенте большинство, согласовали проект резолюции, объявляющий "начало процесса создания независимого государства Каталония в виде республики". 6 октября 2016 года парламент Каталонии сумел одобрить резолюцию о проведении до сентября текущего года референдума о выходе из состава Испании.

Правительство Испании сразу же обратилось в КС, который впоследствии аннулировал действие документа. Несмотря на это, каталонские власти продолжили настаивать на своем и утверждать, что решение КС не помешает провести плебисцит.

Нынешний референдум незаконен с точки зрения Мадрида

Испания — унитарное государство, чья конституция не предполагает самоопределения регионов. Аргумент сторонников независимости заключается в том, что международное право (в частности, право наций на самоопределение) имеет примат над национальным, согласно нормам, которые принимает и сама Испания. Один из аргументов Мадрида, почему референдум не может состояться, отсылает к закону, в котором говорится, что носителем суверенитета является испанский народ. Иными словами, одна часть населения королевства, то есть каталонцы, не могут решать судьбу всей страны.

В распоряжении Мадрида имеется целый ряд законных инструментов, чтобы не допустить проведение плебисцита. В частности, в конституции Испании существует 155-я статья, в которой говорится о том, что, "если автономное сообщество не выполняет обязательства, которые налагает конституция и другие законы, или его действия представляют серьезную угрозу общим интересам Испании", то правительство, получив одобрение абсолютного большинства в Сенате, "может принять необходимые меры, чтобы заставить" данный регион выполнить свои обязательства. Проще говоря, 155-я статья приостанавливает действие автономии и переводит все органы региональной администрации в центральное подчинение. За 39 лет испанской конституции эта мера не была применена ни разу.

Не побоявшись действий Мадрида, 6 сентября каталонский парламент одобрил "Закон о референдуме о самоопределении Каталонии": 72 парламентария проголосовали за, 60 — против, трое воздержались. В тот же день его подписал председатель Женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон. Документ был фактически навязан сторонниками независимости из JxSí и их союзниками из CUP — благодаря им в регламент работы парламента внесли поправки, позволяющие принять закон в одном чтении без дебатов, в обход прежней процедуры. Эта поправка в регламент уже приостановлена КС.

Председатель правительства Испании Мариано Рахой раскритиковал действия сепаратистов и заявил, что референдума о независимости Каталонии не будет. "Это акт бесчестного неповиновения нашим демократическим институтам, которые правительство должно защищать, — отметил премьер. — Мы все обязаны соблюдать решения Конституционного суда".

Премьера поддержал король Фелипе VI, который в середине сентября впервые высказался на тему каталонского кризиса. "Конституция восторжествует над теми, кто пытается нарушить мирное сосуществование граждан", — заявил монарх.

Процедура подготовки к референдуму не была прозрачной

Неизвестно, как были составлены избирательные списки, — они находятся в ведении Мадрида, у властей Каталонии к ним доступа нет. Сторонники независимости объявили о завершении регистрации для голосования 30 марта, однако оставили в секрете, каким образом они получили списки избирателей. Это может быть расценено как нарушение закона.

Остается тайной, за чей счет финансируется референдум. Для голосования власти Каталонии закупили более 6 тыс. урн, но умолчали, на какие средства и кем была осуществлена закупка. Чтобы ни один евро не пошел на нелегальное финансирование референдума, испанское правительство взяло на себя основные выплаты, которые ранее находились в руках каталонского правительства, — речь идет о здравоохранении, образовании, социальных услугах и так далее. Мадрид также грозит перекрыть доступ Каталонии к Фонду ликвидности автономных сообществ (ФЛА), оставив краевые власти без денег на выплаты бюджетникам.

Из-за того что Мадрид объявил референдум вне закона, подготовка к нему превратилась для каталонских властей в игру "кошки-мышки" с испанскими правоохранителями. Согласно инструкциям Генеральной прокуратуры Испании, полицейские должны конфисковать урны для голосования, избирательные бюллетени, агитационные материалы и инструкции для членов избирательных участков. Поэтому все это производилось и хранилось в секрете от правоохранителей, а те регулярно прочесывали типографии и предприятия, подозреваемые в сотрудничестве с сепаратистами. 20 сентября гражданская гвардия изъяла в ходе обысков 45 тыс. именных уведомлений, которые предназначались для отправки членам местных избиркомов в муниципалитеты Каталонии. В тот же день было арестовано 10 млн бюллетеней для референдума.

К властям Каталонии также предъявляют ряд претензий, связанных непосредственно с процедурой проведения референдума:

• Согласно Венецианской комиссии (европейскому консультативному органу по конституционному праву), организацией плебисцита должен заниматься независимый и беспристрастный орган. Между тем избирком Каталонии включает в себя пять человек, каждый из которых напрямую связан со сторонниками отделения.

• Из 948 муниципалитетов Каталонии 700 согласились провести голосование, остальные — ответили отказом. Сепаратисты не располагают полной поддержкой муниципальных властей трех из четырех столиц провинций Каталонии: Барселоны, Лейды и Таррагоны (две последних полностью отказались предоставлять помещения для голосования). Если голосование пройдет в этих городах, то в помещениях, принадлежащих краевым властям, а не муниципалитетам.

• У каждого участка для голосования должен быть руководитель и два заместителя. Это значит, что для проведения референдума необходимо задействовать 24 тыс. человек. Однако Мадрид предупредил, что к гражданскому персоналу будут применены меры наказания, вплоть до уголовных, за организацию незаконного мероприятия.

• Существуют опасения насчет обеспечения безопасности при голосовании. Собственная полиция Каталонии — Mossos d’Esquadra — не будет принимать участие в организации референдума и исполнять законы об отделении Каталонии, если большинство проголосует за выход.

• Закон о проведении плебисцита подразумевает присутствие международных наблюдателей. Пока известно имя только одного из них — Даан Эвертс, консультант по международным делам, дипломат в отставке, имеющий опыт наблюдения за выборами, в том числе в США. Он возглавит группу наблюдателей из Штатов, Франции, Великобритании и Польши. Но их имена по-прежнему скрывают от публики.

Последствия референдума будут непредсказуемыми

Как испанские власти поведут себя 1 октября, предсказать сложно, однако в преддверии референдума Мадрид уже начал "закручивать гайки". 20 сентября МВД Испании перевело на особый режим дежурства каталонских полицейских, а гражданская гвардия Испании после обысков в офисах нескольких департаментов правительства региона задержала 12 человек, среди которых — главы экономического и налогового ведомств Каталонии и сотрудники министерства телекоммуникаций, а также труда и социальных вопросов. В ответ в автономии и по всей стране прошла волна митингов в поддержку независимости. По оценке газеты El País, действия каталонских властей и сторонников независимости могут быть квалифицированы как "восстание" и "заговор", что по испанскому УК наказывается тюремным сроком до 30 лет в случае применения насильственных методов.

Если Каталония все-таки проголосует за выход из Испании, ее будут ожидать серьезные политические и экономические испытания. По оценке мадридского издания ABC, государственный долг региона может вырасти до €265 млрд — это 124% от ВВП (при этом заметная часть долга будет находиться в руках Испании). Отделение от Испании будет означать для Каталонии и выход из Евросоюза, а соответственно — из зоны евро. С другой стороны, будет нанесен удар по бюджету испанского государства, которому, вероятно, потребуется поддержка Евросоюза.

Не существует гарантий, что Каталония впоследствии станет членом ЕС. Согласно законодательству Евросоюза, вступление в сообщество должно быть одобрено единогласно всеми членами. Испания уже заявляла, что наложит вето. Другие государства могут поступить таким же образом, поскольку у них самих есть территориальные единицы с сепаратистскими притязаниями. Еще один фактор — получение признания иностранных государств и международных организаций, как ООН. Этого Каталония добиться не сможет.

В народе популярен еще один аргумент против отделения — ФК "Барселона" перестанет играть в испанской футбольной лиге. Это подтвердил президент лиги Хавьер Тебас: "Будущее "Барселоны" в том случае, если Каталония отделится, вызывает у меня обеспокоенность. Был удивлен высказываниями, согласно которым "Барселоне" разрешат выбирать, в какой лиге играть. Следует четко сказать, что дело обстоит иначе". По его словам, "в спорте нет варианта а-ля карт" — в случае отделения каталонские клубы не смогут играть в испанской лиге. Тебас также добавил, что матч "Барселона" — "Ла Пальма", назначенный на 1 октября, пройдет на барселонском стадионе "Камп Ноу" по расписанию. В мире футбола это будет обычное воскресенье.

Артур Громов