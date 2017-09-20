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СМИ: Турция перебросила отряды спецназа к границе с Сирией

Международная панорама
20 сентября, 15:58 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, сентября. /ТАСС

В район Рейханлы в провинции Хатай также были переброшены более 80 единиц военной техники, передает Anadolu Ajansı

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АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Турция стягивает подразделения специального назначения к границе с Сирией. Об этом в среду сообщило Anadolu Ajansı.

По его данным, ВС Турции направили отряды спецназа на автотранспорте в район Рейханлы в провинции Хатай. Сюда же за последние четыре дня республика перебросила более 80 единиц военной техники, часть из которой прибыла из провинции Кыркларели по железной дороге. Анкара заявляет, что таким образом она укрепляет пограничные с Сирией пункты.

В августа сообщалось о переброске Анкарой тяжелой военной техники, включая артиллерийские установки, в тот район границы, где находятся территории, подконтрольные курдским "Силам народной самообороны". Газета "Сабах" также писала о намерениях Турции в сентябре после переговоров в Астане перейти ко второму этапу операции "Щит Евфрата" в Сирии против действующих там террористических группировок.

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