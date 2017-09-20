Более 50 стран подписали в ООН Договор о запрещении ядерного оружия

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ООН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 50 стран, включая Бразилию и Южную Африку, подписали в среду Договор о запрещении ядерного оружия. Торжественная церемония проходит в эти минуты в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Первым подпись под документом поставил президент Бразилии Мишел Темер. В церемонии приняли участие несколько глав государств и десятки глав МИД, в том числе Австрии, Ирландии и Кубы. Ожидается, что в течение дня ратификационные грамоты передадут три страны: Гайана, Ватикан и Таиланд.
Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу спустя 90 дней после того, как его подпишут и ратифицируют 50 стран. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.
Соглашение было принято 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Спустя два часа после принятия документа Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут его участниками. В свою очередь в МИД РФ ранее заявили, что Москва не ратифицирует договор, поскольку он противоречит национальным интересам страны.