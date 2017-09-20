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США выделят еще $32 млн на оказание помощи беженцам из Мьянмы

Международная панорама
20 сентября, 16:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, сентября. /ТАСС

Таким образом, в текущем финансовом году общий объем помощи США на нужды рохинджа достигнет $95 млн

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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. США дополнительно выделят около $32 млн на оказание помощи беженцам народности рохинджа, которые бегут из Мьянмы в соседний Бангладеш. Об этом в среду сообщила пресс-служба Госдепартамента.

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"Соединенные Штаты предоставляют дополнительно около $32 млн в виде гуманитарной помощи для удовлетворения нужд рохинджа, бегущих от насилия в штате Ракхайн в Бирме [прежнее название Мьянмы] в Бангладеш", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Поддержка также будет оказана вынужденным переселенцам в самой Мьянме и тем, кто занимается размещением беженцев в Бангладеш. Таким образом, общий объем помощи со стороны Вашингтона достигнет $95 млн в текущем финансовом году.

"Мы приветствуем щедрость правительства Бангладеш, проявленную во время этого тяжелого гуманитарного кризиса и высоко ценим предпринятые им усилия, направленные на оказание помощи нуждающимся людям", - отмечают в Госдепартаменте. Там признают, что у местных властей нет достаточных ресурсов и возможностей справиться с таким потоком беженцев.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседнем Бангладеш, по последним данным ООН, уже приняли 421 тыс. беженцев.

Власти Мьянмы не признают рохинджа своими гражданами. Ранее они заявляли, что позволят вернуться назад лишь тем, кто сможет подтвердить свое гражданство.

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