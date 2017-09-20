Трамп упрекнул Клинтон в том, что она допустила появление у КНДР ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду в своем Twitter упрекнул экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и ее супруга, бывшего президента Билла Клинтона, в том, что они дали возможность КНДР создать ядерное оружие.

"Позволив Северной Корее вести исследования и создать ядерное оружие будучи госсекретарем (как и Билл Клинтон), нечестная Хиллари теперь критикует", - написал Трамп.

На общеполитической дискуссии в рамках Генассамблеи ООН во вторник Трамп заявил, что в случае угрозы США будут вынуждены уничтожить КНДР, назвав лидера страны Ким Чен Ына "ракетчиком" и обвинив его в проведении "самоубийственной политики".

После этого Клинтон, которая была соперницей Трампа на прошедших выборах, в интервью назвала речь президента "очень темной". По ее мнению, во время столь опасной ситуации основной подход должен быть дипломатическим.

After allowing North Korea to research and build Nukes while Secretary of State (Bill C also), Crooked Hillary now criticizes. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 сентября 2017 г.