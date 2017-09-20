Трамп упрекнул Клинтон в том, что она допустила появление у КНДР ядерного оружия

"Рубин" обыграл "Оренбург" и вышел в 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 20 сентября, 17:04
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с УкраинойЭкономика и бизнес 20 сентября, 16:59
"Томь" обыграла "Краснодар" и вышла в 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 20 сентября, 16:59
Путин пообещал повысить МРОТЭкономика и бизнес 20 сентября, 16:53
Учитель просит представителей МВД выступить на ТВ в защиту "Матильды"Культура 20 сентября, 16:45
Есмантович: ХК ЦСКА переводом в фарм-клуб дает практику не попадающим в состав игрокамСпорт 20 сентября, 16:23
Цена не будет определяющим фактором при выборе инвестора 33 зданий Москворецкой набережнойМосква 20 сентября, 16:19
Рош ха-Шана: как евреи отмечают Новый год и почему он станет 5778-мОбщество 20 сентября, 16:18
Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологовВ стране 20 сентября, 16:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду в своем Twitter упрекнул экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и ее супруга, бывшего президента Билла Клинтона, в том, что они дали возможность КНДР создать ядерное оружие.
"Позволив Северной Корее вести исследования и создать ядерное оружие будучи госсекретарем (как и Билл Клинтон), нечестная Хиллари теперь критикует", - написал Трамп.
На общеполитической дискуссии в рамках Генассамблеи ООН во вторник Трамп заявил, что в случае угрозы США будут вынуждены уничтожить КНДР, назвав лидера страны Ким Чен Ына "ракетчиком" и обвинив его в проведении "самоубийственной политики".
После этого Клинтон, которая была соперницей Трампа на прошедших выборах, в интервью назвала речь президента "очень темной". По ее мнению, во время столь опасной ситуации основной подход должен быть дипломатическим.
After allowing North Korea to research and build Nukes while Secretary of State (Bill C also), Crooked Hillary now criticizes.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 сентября 2017 г.