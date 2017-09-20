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Трамп упрекнул Клинтон в том, что она допустила появление у КНДР ядерного оружия

Международная панорама
20 сентября, 16:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, сентября. /ТАСС

Так президент США прокомментировал реакцию экс-госсекретаря на его речь об уничтожении КНДР на Генассамблее ООН

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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду в своем Twitter упрекнул экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и ее супруга, бывшего президента Билла Клинтона, в том, что они дали возможность КНДР создать ядерное оружие.

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"Позволив Северной Корее вести исследования и создать ядерное оружие будучи госсекретарем (как и Билл Клинтон), нечестная Хиллари теперь критикует", - написал Трамп.

На общеполитической дискуссии в рамках Генассамблеи ООН во вторник Трамп заявил, что в случае угрозы США будут вынуждены уничтожить КНДР, назвав лидера страны Ким Чен Ына "ракетчиком" и обвинив его в проведении "самоубийственной политики".

После этого Клинтон, которая была соперницей Трампа на прошедших выборах, в интервью назвала речь президента "очень темной". По ее мнению, во время столь опасной ситуации основной подход должен быть дипломатическим.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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Клинтон, Билл Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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