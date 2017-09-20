Генсек ООН призвал уничтожить последние 15 тыс. ядерных зарядов

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в среду уничтожить последние 15 тыс. ядерных боезарядов, которые подвергают угрозе будущее человечества. С таким посланием он обратился к участникам торжественной церемонии подписания Договора о запрещении ядерного оружия.
Административный глава ООН назвал соглашение результатом того, что все больше стран "обеспокоены опасностью, которая исходит от существования ядерного оружия, включая катастрофические гуманитарные и экологические последствия его применения". Гутерриш напомнил, что подписанный документ стал первым международным обязательным к исполнению договором в области ядерного разоружения за последние 20 лет, и выразил надежду, что он позволит активизировать глобальные усилия по ликвидации оружия массового уничтожения.
"Это потребует диалога, наведения мостов и практических шагов. Остается около 15 тыс. ядерных зарядов. Мы не можем позволить этому оружию судного дня продолжать угрожать существованию нашего мира и будущему наших детей", - указал генсек ООН.
В ходе церемонии, которая завершилась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, договор подписали более 50 стран. Первым подпись под документом поставил президент Бразилии Мишел Темер. Ожидается, что в течение дня ратификационные грамоты передадут три страны: Гайана, Ватикан и Таиланд.
Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу спустя 90 дней после того, как его подпишут и ратифицируют 50 стран. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.
Соглашение было принято 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Спустя два часа после принятия документа Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут его участниками. В свою очередь в МИД РФ ранее заявили, что Москва не ратифицирует договор, поскольку он противоречит национальным интересам страны.