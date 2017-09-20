Заседание СБ ООН по реформам операций по поддержанию мира. Видеотрансляция

Заседание СБ ООН по реформам операций по поддержанию мира. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 20 сентября, 18:27
Россиянки сыграют со словачками в первом раунде Кубка Федерации по теннисуСпорт 20 сентября, 18:26
Аронян и Вашье-Лаграв сыграли вничью во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматамСпорт 20 сентября, 18:23
Международный олимпийский комитет: Бубка опроверг обвинения в коррупцииСпорт 20 сентября, 18:23
В Москве вновь "заминировали" два крупных торговых центра и станцию метро "Пражская"Происшествия 20 сентября, 18:20
Грызлов: попытки Киева получить новые виды оружия не помогают урегулированию в ДонбассеПолитика 20 сентября, 18:20
СМИ: финал футбольной Лиги Европы сезона-2018/19 пройдет в БакуСпорт 20 сентября, 18:18
Порошенко попросил Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрееМеждународная панорама 20 сентября, 18:16
СМИ: матч за Суперкубок УЕФА сезона-2018/19 пройдет в СтамбулеСпорт 20 сентября, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проводит в Нью-Йорке заседание по реформам в операциях по поддержанию мира во главе с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.
Совет проходит в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором принимают участие представители всех 193 государств-членов ООН. Мероприятия продлятся до 25 сентября.