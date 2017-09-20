Заседание СБ ООН по реформам операций по поддержанию мира. Видеотрансляция

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проводит в Нью-Йорке заседание по реформам в операциях по поддержанию мира во главе с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Совет проходит в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором принимают участие представители всех 193 государств-членов ООН. Мероприятия продлятся до 25 сентября.